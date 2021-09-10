А у світі - карантинний плюралізм. У той час, коли низка європейських країн - запроваджує жорсткіші правила, Данія - скасовує обмеження. А у Штатах - запропонували стратегію виходу країни з пандемії. Більше про все - у матеріалі Володимира Кулакова.

Поки низка країн Європейського Союзу оголосила про часткове посилення протиепідемічних правил у самому блоці обмеження на в'їзд повернули для шести країн. Йдеться про Сербію, Албанію, Вірменію, Азербайджан, Бруней і Японію. Усе через невідповідність критеріям Євросоюзу. А саме - необхідно мати менше ніж 100 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом останніх 14 днів.

В Італії уряд оголосив про посилення вимог для навчальних закладів. Зокрема, тепер кожен, хто приходитиме до шкіл або університетів - це стосується як батьків, так і викладачів, зобов'язаний надати "зелений пропуск". Він буде доказом, що людина вакцинувалася, одужала чи отримала негативний результат тесту на COVID-19. Правила не поширюватимуться на школярів, однак стосуватимуться студентів.

У Чорногорії перестали визнавати часткову вакцинацію проти COVID-19. Відтепер сертифікат про імунізацію вважатимуть чинним, лише через 14 днів після повного курсу щеплення. Такі вимоги діятимуть для в'їзду до країни без самоізоляції. Якщо людина не імунізована, уникнути самоізоляції можна, надавши свіжий негативний ПЛР-тест чи старий позитивний. Нові умови запрацюють із 14-го вересня та поширюватимуться лише на повнолітніх.

У Молдові від завтра оголосили надзвичайний стан. Усе через погіршення епідситуації та різке зростання кількості хворих у деяких регіонах. Триватиме особливий період до 31 жовтня. А от Данія, навпаки, повністю скасовує всі коронавірусні обмеження. Тепер відвідувати масові заходи можна без пред'явлення COVID-паспорта. Дотримуватися інших обмежень - як-от, носіння захисних масок, теж уже не треба. В уряді таке рішення пояснили високим рівнем вакцинації.

Стратегію щодо виходу США з пандемії представив Джо Байден. Серед головних пунктів - обов'язкова вакцинація для держслужбовців і компаній, у яких працює понад 100 осіб. Також адміністрація Байдена виділить 130 мільярдів доларів для шкіл. Передбачається вакцинація всіх учителів, поліпшення вентиляції та запровадження регулярних тестів. Штрафи за недотримання маскового режиму в країні зростуть. І становитимуть від п'ятисот до трьох тисяч доларів.