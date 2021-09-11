"Велике будівництво здорової України". У столиці наповну запрацював урбан-парк для занять вуличним спортом. Простір стане частиною великого спортивного кластеру на ВДНГ.

Перевірив об'єкт сьогодні й президент України, Володимир Зеленський, разом із членами українського та міжнародного олімпійського комітету. Чи залишилися задоволеними, розкаже Даніїл Снісар.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Скейт-парк, стрітбол-корти, майданчики для вправ на повітрі та паркур-фанів: і усе це майже на п'яти гектарах. Міський парк - перша частина масштабного спортивного комплексу на території ВДНГ, із різноманітними місцинами для занять вуличним спортом і танцями просто неба. Усе обладнання - професійне, а сам простір - майже безбар'єрний. Так кажуть розробники проєкту. Атлети, які вже встигли випробувати нові майданчики підтверджують: нарікань на якість немає, попри те, що об'єкт спорудили рекордно швидко - за два місяці.

Максим Карпенко, представник спільноти скейтбордистів України:

Кожна локація - вона унікальна для України. Зокрема, бетонний скейт-парк - він найбільший і найсучасніший в Україні.

Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України":

Діти дивляться як інші більш дорослі тренуються і кажуть: тато, я теж так хочу. І воно створює нову культуру.

Урбанпарк - результат роботи державних програм "Здорова Україна" та "Велике будівництво", ініційованих президентом. Тож, із ревізією Володимир Зеленський приїхав особисто в супроводі президента Міжнародного олімпійського комітету. Глава держави поспілкувався з атлетами-екстрималами. І наголосив, що основна мета програм - зробити спорт доступним для кожного українця.

Володимир Зеленський, президент України:

Впродовж 22 років будуть розроблятися 5-6 таких парків в інших містах. Всі обласні міста, і не лише обласні - побачать такий кластер. Який, мені здається, припаде довподоби для наших українських громадян. І громадянчиків. Що дуже важливо, щоб наші маленькі громадянчики займалися фізичною культурою.

Тим паче, що такі вуличні захоплення, поступово змінюють свій статус - з дворових на професійні. Так цього року на Олімпійських іграх у Токіо серед спортивних дисциплін уперше з'явився скейтбординг. У Міжнародному Олімпійському комітеті не відкидають, що на наступній Олімпіаді-2024 у Парижі додадуть ще кілька - брейкданс та вуличний баскетбол. У МОК сподіваються, що олімпійський статус сприятиме популяризації цих спортивних дисциплін.

Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету:

Це розвиток олімпійських видів спорту, які увійдуть також до Олімпіади-2024. Можливо, пане президенте, сьогодні ми побачили тут майбутніх олімпійських чемпіонів?

Вхід до Урбанпарку на території Національного комплексу "Експоцентр України" безкоштовний. Простір уже два тижні працює в тестовому режимі. За цей час його відвідали більш як 20 тисяч людей. Офіційне ж відкриття відбудеться завтра. Організатори запланували цілий фестиваль вуличних культур - із трюковими турнірами, воркаут-змаганнями і Всеукраїнським чемпіонатом із вуличного футболу.