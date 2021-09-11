Дніпру - 245. Місто відзначає День народження. Десятки локацій для відпочинку: алеї творчості, фестивалі оркестрів, авіа- та парусне шоу. А ще - купа подарунків. На святкуванні була і наша Олена Мендалюк.

Роман і Ольга Зав'ялови - медики. Працюють у міській лікарні швидкої допомоги з ковідними хворими. Він - лікар-анестезіолог, вона - медсестра. Перед камерами ніяковіють, бо здійснилася їхня мрія.

Все равно не верится по сей день, когда и камеры, и люди - и просто не верится. Ну как-то так сложилось в этой стране, что медики как-то сами, все сами.

Розповідають: познайомилися, коли вступили в один виш. Роман - із Миколаєва, Ольга - із Запорізької області. Майже десять років жили в орендованих квартирах. Тепер подружжя стало щасливими власниками житла - подарунок на день міста.

Ольга Зав'ялова, лікар-інтерн лікарні швидкої допомоги Дніпра:

Чувствуешь, что это твое. Ты чувствуешь, что это твоя крепость, твои стены и хочется деток сюда привести маленьких. Обязательно хотелось бы.

У день міста ще 28 медиків отримали омріяні ключі вже від власних квартир. Тепер мешкатимуть ось цьому будинку.

Борис Філатов, міський голова Дніпра:

Мы будем предоставлять жилье нашим докторам, нашим учителям, нашим воинам АТО. И у городского совета есть разные программы по реконструкции и переоборудованию заброшенных общежитий, другого жилого фонда, для того, чтобы после соответствующей реконструкции было выделено служебное жильё. Тем людям, которые работают на благо нашего города, на благо территориальной громады.

Мрія здійснилася і для жителів житлового масиву "Перемога". Відсьогодні тут курсуватиме тролейбус.

Олена, жителька Дніпра:

Очень рада и счастлива, что наконец-то пошел наш троллейбус. Мы его ждали на протяжении наверное 20 лет.

Частина житломасиву не була охоплена тролейбусним сполученням. Тепер оновлений маршрут збільшився майже на два кілометри.

Євген Руденко, водій тролейбуса:

Здесь тупик. Высаживаем людей, разворачиваемся и дальше едем по маршруту следования, но уже по измененному. Мы на набережную не поворачиваем, а едем по проспекту.

А це вже запальні танці на лівому березі. Тут відкрили новий сквер із гойдалками, гірками та зонами відпочинку.

Ірина Краснухіна, жителька Дніпра:

Все замечательно и еще в таком стиле эко выполнено, дерево, канаты. Интересно очень. Класс. Спасибо огромное.

Борис Філатов, міський голова Дніпра:

Я считаю, что люди должны иметь возможность для отдыха в близлежащих локациях, где они расположены. Они не должны ехать через весь город в два центральных городских парка. Поэтому мы везде идем, по всему городу будем делать, на 12 квартале, инженерную улицу, мы будем делать на Северном вместе с депутатами. Моя задача на каждом жилмассиве, на каждом поселке организовать зону рекреационную, для того, чтобы люди могли там отдыхать и проводить спокойно время.

Далі на городян та гостей міста чекає грандіозне шоу. Одночасно засвітять п'ять заводських труб. Їх обладнали тисячами різнокольорових ліхтариків та лазерними установками. Це буде найбільша в світі світлова інсталяція.