Негативний ПЛР-тест за 450 гривень. Паспорт вакцинації - за 850. Такий ол-інклюзів пропонували туристам кілька турагенцій Києва та Харкова. Причому, якщо у столиці фіктивні довідки друкували на звичайному принтері в одній із квартир, то в Харкові - в схемі брали участь одразу 10 лабораторій. Щомісяця вони штампували до тисячі підробок. І навіть вносили дані в додаток "Дія". І щонайгірше - серед їхніх клієнтів було чимало хворих на ковід.

Ірина Баглай - про липовий бізнес на здоров'ї.

Смачне й корисне для здоров'я на прилавках. Осінні ярмарки ваблять овочево-фруктовим різнобарв'ям. Пропозиціями буяє й інший вітчизняний ринок. Попит - на липове здоров'я.

Такая справка будет стоить 500 грн плюс доставка, оплата после получения.

Без огляду лікаря й аналізів. Швидкий сервіс, усе для клієнта.

Ти смішна. 200 грн - і тобі привезуть.

Ринок, який існує роками. Хоча покарання за таку підприємливість із паперами.

До миллиона грн и ограничение воли до 2 -х лет.

Чому продавці медичних довідок навіть не ховаються в підпіллі? І в чому секрет їхньої невловимості?

В більшості займаються ті, хто мав би ловить.

Та чи стане пандемія Ковіду пасткою для махінаторів на довідках?

Ці довідки боком будуть вилазити.

Алла - викладачка в одному зі столичних університетів. На початку навчального року в закладі попросили довідку.

Алла Матюшок, викладачка:

Що я маю право займатися з дітьми.

Тобто психічно здорова. У профільний диспансер жінка пішла з направленням від сімейного лікаря. Але вже на місці від його колеги почула…

Алла Матюшок, викладачка:

Заходьте , мені направлення ваше не потрібне, дайте паспорт. Ось довідка, будь ласка, 155 грн. Психічно здорова.

А замість медогляду - одне запитання:

Алла Матюшок, викладачка:

Ну питали, чи я маю вищу освіту, це було єдине питання, напевно люди з вищою освітою не можуть бути психічно неврівноваженими.

А от якщо вірити бланку, який, власне, й коштує 155 грн, то...

Алла Матюшок, викладачка:

Обстеження проведені лікарсько-консультативною комісією - яка комісія? Одна лікар, яка сидить і штампує ці довідки.

Здавалося б, хапай довідку й радій: без черг і обстежень, 5 хвилин - і ти маєш допуск до лекцій. Та масштаби формальності замість контролю молоду викладачку жахають. Скільки наштампованих липових довідок від психіатрів та наркологів опиняється на руках у вчителів, працівників дитсадків, водіїв та власників зброї? І скільки історій потім з'явиться в новинах про побиття у школі, збитих на дорозі та застрелених під час сварки. А покарання - за формальність.

Василь Животенюк, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА:

Лікар міг понести адімінстративну відповідальність, а що це – виговор.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Лікарняний, медична книжка, медична довідка... Ось у цьому розділі просто очі розбігаються, наскільки багатий асортимент: довідка з потрібним вам результатом ПЛР-тесту або ж довідка щодо протипоказання до вакцинації, довідка в дитячий садок для дитини, ну, й несподівано - довідка щодо вагітності. Здавалося б, де її можна застосувати, щоб купувати. На сайті і про це підкажуть, аби купували.

Достатньо залишити заявку, і вам зателефонують. І не тільки приймуть замовлення, а й попередять про ризики.

Її немає в реєстрі. Під час перевірки її не буде, і можуть виникнути моменти, що викличуть підозру. Ані вам, ані нам ці проблеми не потрібні.

А от там, де працюють "свої" люди, - неси.

- Але якщо я в РАЦС віднесу, її ж теж можуть перевірити. - Смотря в каком городе, допустим, если вы ее подаете в Киеве, то надо будет договариваться еще в РАГСЕ, потому что они знают, что такие справки есть.

Тож мережа шахрайських ферм зі штампування паперових довідок розростається як те павутиння. І якщо є попит, то буде й пропозиція. Хіба що…

Василь Животенюк, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА:

…я б їх відмінив. Їх абсолютно не має існувать.

І невдовзі це може стати реальністю. Принаймні з переліку підробок аферистам доведеться викреслити лікарняні - їх переведуть суто в електронний вигляд. Але справжній горщик, який не припиняє варити й дає неабиякий навар, - це пандемія Ковіду. На тестах-фальшивках утворилися цілі корпорації.

Кілька днів тому у столиці та в Харкові правоохоронці виявили угруповання - приватну лабораторію, що об'єдналась із турагенціями. Безпрограшна схема: туристам для виїзду за кордон необхідний негативний ПЛР-тест. "Своя" лабораторія за гроші робила потрібні довідки. Причому дешевше, ніж якби люди здали реальний тест. Така схема, замисліться, щомісяця приносила ділкам мільйон гривень! І псувала міжнародну репутацію України. Через українські підробки навесні Польща навіть закривала кордон.

Лише Польща українські тести не приймає... поляки взнали, що багато таких, що люди не здають на тест.

А нині поляки пильно вдивляються в наші сертифікати вакцинації.

Зараз я його відсканую на дійсність. Ось бачите, ваш сертифікат дійсний, все добре.

Цифровізацією по підробках. Так українські прикордонники тепер відфільтровують оригінальні довідки від фальшивих.

Ярослава Мельник, начальник пресслужби сьомого Карпатського прикордонного загону:

Ця система підключена до міжнародної системи, в яку входить 40 країн і відповідно з любої країни Єросоюзу, громадяни, які перетнули державний кордон, ми виявляємо ці сертифікати, чи вони є дійсні чи не дійсні.

За місяць прикордонники львівського загону виявили чотири десятки лівих ковід-сертифікатів. По всій же країні - вдесятеро більше.

Ті, хто їдуть на роботу до Польщі, здебільшого вже вакцинувалися там і отримали польські сертифікати.

Богдан Барашівський, перевізник:

Вони не визнають, що їхні набагато ліпші, надійніші. Офіціальні, а наші можуть бути підроблені. Так кажуть.

У цьому автобусі лише в одного пасажира сертифікат українського виробництва.

Тарас, перевізник:

Зараз будемо встановлювати"Дію" . Поляки вимагають, щоб був в додатку "Дія" дома. Щоб вони могли перевірити його автоматичність по к’юаркоду.

Влітку електронний сертифікат відчинив українцям чимало дверей у європейські країни. А от восени вони можуть зачинитися. Скандал навколо ковід-сертифікатів у додатку "Дія" розгорівся цього тижня. У телеграмканалах посипалися відгуки - підробка цифрового сертифікату - діє.

Не вірять автори "Дії". У Мінцифрі пояснюють - додаток намагалися зламати найсильніші хакери, утім, не подужали його захист.

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації:

"Дія" лише відображає дані, якісь дані покласти в "Дію" чи завантажити неможливо.

Василь Животенюк, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА:

Ми заходили в систему і їх там не було, тобто людей обманювали.

Але відгуки "вдячних" клієнтів, які купили собі фальшиві сертифікати, свідчать про інше. Щоправда, ця послуга - не з дешевих. Ціни варіюються від 2 тисяч гривень до 9-ти, а то й більше. І є лише одна лазівка в неприступній діджиталізованій системі....

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації:

Єдиний спосіб, щоб несправжній сертифікат з’явився в реєстрі і відобразився в "Дії", його має внести туди лікар і підписати своїм електронним ключем.

І довести, що лікар порушив закон, вкрай важко. Адже як довести, щепилася людина чи лікар за гроші вписав її в статистику вакцинації?

Олександр Гришаков, юрист:

Саму процедуру сложно доказать, сложно зафиксировать. Только если одна из сторон, или врач, или сестра, или сам пациент сознались, совесть замучила.

Але підставити махінаторів може сама хвороба. Так вважають у столичному Департаменті охорони здоров'я.

Василь Животенюк, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА:

Якщо людина провакцинована, в лапках, попаде в реанімацію, ми будемо знать, хто видавав.

Та поки ані сам Ковід, ані реакція на вакцинацію достеменно не вивчені... І навіть якщо справа дійде до суду...

Олександр Гришаков, юрист:

Это считается как косвенное доказательство, а не прямое, а по косвенным доказательствам в данном случае не признается вина человека.

Є покупець - буде й товар. І без перебільшення, прогнози невтішні. Попит на такі ліві сертифікати зростатиме разом із реальністю нового локдауну. А розмови про преференції для вакцинованих лише набиватимуть ціну. Оголосити полювання на таких махінаторів ще в середині серпня закликав президент. Підписав указ. У парламенті пропонують суворіше карати.

Василь Животенюк, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА:

Правоохоронні органи безсиллі щось зробить, в лапках, хоча ми знаємо, що держава не може бути безсила, якби хотіли - давно б вже те закрилося.

І якщо десятиріччями заплющувати очі на ринок довідок за гроші, то чи є шанси побороти цю систему, коли на кону імідж держави та життя?