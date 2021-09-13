Війна на Донбасі: через обстріли загинув військовий [ Редактировать ]
У результаті ворожих обстрілів, на Донбасі загинув український військовий. Напередодні незаконні збройні формування тричі порушували режим тиші.
Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із гранатометів, у напрямку Невельського - зі стрілецької зброї. А в районі Верхньоторецького ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. На обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
по теме
Поблизу Пичепилівки ворог бив із заборонених мінометів 120 калібру. Один ворожий обстріл зафіксували і сьогодні - поблизу Зайцевого.
Під щільний вогонь артилерії 122 калібру та мінометів 120-го - потрапили наші позиції поблизу Верхньоторецького.
09-09-2021 12:00 Сюжет 2
Передова в районі Авдіївки. І солдати вже буденно відповідають: "…Так, тут гинуть люди". Скрізь на позиціях меморіальні знаки полеглим українським захисникам.
Окрім того, ворожий безпілотник скинув два саморобних вибухових пристрої на околиці Зайцевого. Постраждалих немає.
Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.