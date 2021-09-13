Війна на Донбасі: режим тиші порушували десять разів [ Редактировать ]
На сході країни знову втрати серед армійців. Один боєць загинув, трьох поранено. Протягом доби незаконні збройні формування десять разів порушували режим тиші.
Поблизу Пичепилівки ворог бив із заборонених мінометів 120 калібру. Неподалік Нью-Йорка, Катеринівки та Золотого - із гранатометів та стрілецької зброї. Один ворожий обстріл зафіксували і сьогодні - поблизу Зайцевого.
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Внаслідок ворожого обстрілу, протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. Атака сталася у неділю 12 вересня - поблизу Верхньоторецького на Донеччині.
Мінометні атаки, кулі снайперів та стрілецькі бої - в цій місцевості явище повсякденне.
09-09-2021 12:00 Сюжет 2
Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.
Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.