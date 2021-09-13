Стали відомі імена воїнів, полеглих на фронті за останні два дні. 11 вересня під час виконання бойового завдання загинув розвідник глибинної розвідки Денис Герман із Запоріжжя. Йому було 32 роки.

Іще один загиблий - матрос Артур Голуб із Житомирщини, служив у морській піхоті. Йому було 27. Внаслідок ворожого обстрілу, протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. Атака сталася у неділю 12 вересня - поблизу Верхньоторецького на Донеччині.