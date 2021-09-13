В іспанському місті Тудела - обрали найпотворніший помідор. Так традиційно підбивають підсумки врожаю уже 14 рік поспіль. Участь беруть здебільшого томати місцевого сорту "Марманде". Овочі відомі тим, що рідко родять круглими й лискучими, а частіше виростають покрученими.

Журі обирало переможців не лише за зовнішністю, а й за смаковими якостями. Власники найхимерніших і найсмачніших плодів у нагороду отримали іберійський хамон.