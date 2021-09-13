Автобус із українськими туристами перекинувся в Туреччині.

Сталося це сьогодні вранці поблизу містечка Ментеше, в провінції Мугла. Водій - громадянин Туреччини - загинув на місці. 35 наших співвітчизників зазнали травм легкої та середньої важкості.

Загрози їхнім життям немає. Усім надають медичну допомогу. За даними поліції, водій не впорався з керуванням через серцевий напад. В українському МЗС ретельно відстежують ситуацію з постраждалими українцями.

Олег Ніколенко, речник МЗС України: