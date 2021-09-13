В Туреччині сталася аварія: перекинувся автобус з українськими туристами [ Редактировать ]
Автобус із українськими туристами перекинувся в Туреччині.
Сталося це сьогодні вранці поблизу містечка Ментеше, в провінції Мугла. Водій - громадянин Туреччини - загинув на місці. 35 наших співвітчизників зазнали травм легкої та середньої важкості.
Загрози їхнім життям немає. Усім надають медичну допомогу. За даними поліції, водій не впорався з керуванням через серцевий напад. В українському МЗС ретельно відстежують ситуацію з постраждалими українцями.
Олег Ніколенко, речник МЗС України:
Консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин ДТП, вже встановило зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування. Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу.
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