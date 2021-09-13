Кабмін найближчим часом затвердить зміни в "карантинну" постанову. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останній тиждень кількість нових випадків захворювання в Україні зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій - на 1,5.

Високі темпи поширення інфекції фіксують у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. У зв'язку з цим МОЗ пропонує, щоб обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати, що засвідчують вакцинацію, негативні ПЛР-тести, або довідку про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу.

Зі свого боку Шмигаль наголосив на важливості імунізації вчителів, щоб убезпечити дітей від хвороби під час навчання.