Шмигаль наголосив на важливості імунізації вчителів [ Редактировать ]
Кабмін найближчим часом затвердить зміни в "карантинну" постанову. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останній тиждень кількість нових випадків захворювання в Україні зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій - на 1,5.
Високі темпи поширення інфекції фіксують у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. У зв'язку з цим МОЗ пропонує, щоб обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати, що засвідчують вакцинацію, негативні ПЛР-тести, або довідку про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу.
Зі свого боку Шмигаль наголосив на важливості імунізації вчителів, щоб убезпечити дітей від хвороби під час навчання.
по теме
Уряд уже анонсує засідання, на якому можуть змінити епідкольори країни. Тому що крива захворюваності невпинно йде вгору, і Україною вже циркулює "Дельта" - більш агресивний та заразний штам ковіду.
Уже з наступного понеділка в Україні можуть посилити карантинні обмеження. У МОЗі рекомендують Кабміну перевести Україну із зеленої - у жовту зону
Щоб уникнути жорстких локдаунів, в Україні відновлять регулярні засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. На найближчому - розглянуть питання про встановлення "жовтого" рівня по всій країні.
У Парламенті хочуть заслухати звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це сьогодні йшлося на погоджувальній раді. Мовляв, коронавірусна статистика погіршується щодня в усіх регіонах, тож треба розуміти, як країна житиме далі.
З 13 вересня, тобто з наступного понеділка, Україна може опинитися в жовтій зоні. Відповідне подання Мінохорониздоров'я направило до Кабміну.