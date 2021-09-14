В Верховной Раде 73 народных депутата остались без зарплаты в связи с прогулами, квалифицированными как невыполнение полномочий. Об этом сообщают "Украинские новости".

Таким образом, избранникам были начислены средства в виде 45 тысяч гривен, однако после всех подсчетов посещений деньги было решено не давать. Столь жесткое решение было принято в связи с тем, что депутаты пропустили 30% голосований, а также 50% заседаний комитета.

Отмечается, что аппарат Верховной Рады решил, что за август выплаты не получат:

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

Глава фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко;

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;

Сопредседатели фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович и Юрий Бойко;

Председатель партии "За майбутнє" Игорь Палиця;

Депутаты Илья Кива, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Сергей Шахов, Александр Дубинский и Гео Лерос.

Читайте также, Верховная Рада приняла закон по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях № 3952. Наличие объективной информации о размере вознаграждения за работу руководства государственных компаний должно способствовать прозрачности.

Кроме того, пенсии в Украине в 2021 году повысят в ближайшие месяцы. При этом украинских пенсионеров ждет три этапа повышения выплат. 1 декабря повысят доплаты за сверхнормативный стаж, будут и другие надбавки, и доплаты к пенсиям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.