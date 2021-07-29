Діагноз - безгрошів'я. Лікарі Гребінківської лікарні (це під Києвом) два місяці не бачили зарплати! Усе через правову колізію, пов'язану з адмінреформою. З укрупненням районів медзаклад передали ОТГ. І по факту, лікарня прирівнюється до новоствореної. Тож, щоб офіційно працювати - тепер має виконати всі умови Нацслужби здоров'я та отримати ліцензію від профільного міністерства.

Чому справи пробуксовують? І скільки ще лікарі працюватимуть на голодному ентузіазмі?

Вони просто у відчаї. Медсестри та лікарі Гребінківської центральної лікарні два місяці як без зарплати.

Місцеві лікарі та медсестри вирішили не чекати дива і зібралися на термінову нараду. Викликали до себе селищного голову. Розмова - на підвищених тонах. Медикам увірвався терпець - усі хочуть розуміння і стабільності.

У нас у каждого свои семьи, у каждого свои дети, у каждого свои пробеми! Кожен тиждень нас собирають обіщають! Так же нельзя к людям относиться, мі живие люди, а не скоти какие-то! Обіцянки одні, це брехунами вас считати, я не знаю що! Двісті процентів буде зарплати, де? Як нам жить тепер?

Проблема з виплатою зарплат виникла через адмінреформу, - пояснює селищний голова. Васильківський район, якому раніше належала лікарня, ліквідували. І територія відійшла до Обухівського району. А Гребінки, де стоїть медзаклад, віднесли до Білоцерківського. І лікарня, по факту, утворилася тут з нуля. І колізія ще й в тому, що територіальна громада за законом не може фінансувати медзаклад.

Роман Засуха, селищний голова смт Гребінки:

Державне забезпечення на зарплату лікарів має йти від Національної служби здоров'я України. Для того, щоб підключити цей пакет, НСЗУ треба, щоб лікарі могли отримувати заробітну плату, треба отримати ліцензію.

Та попри це, каже селищний голова, лікарню напризволяще не залишать. І підуть назустріч медикам. Заборгованість по зарплатах погасять коштом меценатів. Гроші вже пообіцяла місцева агрофірма.

Роман Засуха, селищний голова смт Гребінки:

В цьому місяці, 30 число - це буде повноцінно виплачена зарплата. Ці два місяці… - Ви це особисто обіцяєте? - Так. Меценати вирішили нас підтримати й пообіцяли, що буде виплачуватися заробітна плата, допоки не буде отримана ліцензія.

Отримати ліцензію на роботу в Нацслужбі здоров'я медзаклад планує за місяць. І тільки після того, як лікарня виконає ряд вимог - медики зможуть розраховувати на державну підтримку.

Олександр Толочко, в.о. генерального директора КНП "Гребінківська центральна лікарня":

Є бюрократична процедура, ви ж розумієте її не отримаєш раніше. Тобто, подав - і відразу ти її отримав. Переглядаються справи раз в тиждень, тобто є певні електронні черги.

Гребінківська центральна лікарня обслуговує 20 тисяч місцевих жителів. Люди навіть думати бояться, що їхню лікарню можуть закрити.

Василь Миколайович, місцевий житель:

Закривати її не треба, персонал хороший, всі люди хороші!

Ольга, місцева жителька:

Я руками і ногами за цю лікарню, я - діабетик, я гіпертонік Мені без лікарні ніяк, і їхати десь - не в тому віці, щоб десь їздити. І, звичайно, я тут лікуюсь постійно.

Медики сподіваються, що благодійники їх все ж таки підтримають. А Нацслужба здоров'я надасть ліцензію на роботу. В іншому разі погрожують перекрити трасу "Київ - Одеса".