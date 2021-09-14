В Івано-Франківську затримали братів, які грабували державні та офісні приміщення [ Редактировать ]
На Прикарпатті затримали двох братів-злочинців, які грабували державні та офісні приміщення. Пошту, медпункти, магазини, і навіть сільські ради - оббирали вночі.
Лише минулого тижня вчинили щонайменше шість крадіжок. Своє місце перебування зловмисники постійно змінювали, аби заплутати правоохоронців. Розшукали їх в одному з хостелів Івано-Франківська. Вилучили крадені ноутбуки, телефони, гроші та інші цінні речі.
Роман Чекмарьов, начальник Управління карного розшуку ГУНП у Івано-Франківській області:
Затримано двох уродженців Івано-Франківської області. Один з яких певний період часу проживав за межами області. Які затримані при огляді і вилучено речові докази з усіх крадіжок. Грошові кошти, комп'ютерна техніка і інші речі, які мають суть по справі. На даний час проводяться обшуки.
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