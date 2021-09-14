Бельгія подарувала Україні науково-дослідний корабель. Судно урочисто передали напередодні в порту Зебрюґґе. Які завдання на ньому виконуватимуть і куди спочатку вирушить корабель? - дізнавалась Олена Абрамович.

Урочисті промови, декілька підписів - і процес передачі бельгійського судна Україні, над яким працювали аж два роки, нарешті завершено.

Капітан корабля, який керував ним останні роки, вимовляє його назву - "Бельгіка" - з особливою ніжністю. І ні в жодному разі не каже про судно "воно". Лише - "вона".

Людвіг Дамман, колишній капітан дослідницького судна Belgica:

Я ставлюсь до корабля як до леді. Ми маємо гарно її утримувати, і тоді вона добре нам віддячить.

Бельгії "Бельгіка" відслужила майже 40 років. На ній проводили екологічні експедиції в Північному морі. Тепер вирішили замінити на нову - на "Бельгіку-2". Проте капітан запевняє: це не оначає, що судно зношене. У них у експлуатації є і значно старші кораблі, яким по 60 років.

Людвіг Дамман, колишній капітан дослідницького судна Belgica:

Безумовно, вона досі функціональна і може служити ще довго. За три роки, поки я керував цим судном, у нас не було жодного разу, коли ми мусили б зупинити операцію через дефекти.

Похвалив стан корабля і новий капітан. Протягом останніх п'яти днів бельгійські колеги ознайомлювали український екіпаж із тонкощами роботи.

Сергій Шумаков, капітан корабля:

Послезавтра будут ходовые испытания, в море выходить будем. Но оно и так все - и оборудование в хорошем состоянии, все проверялось.

Україні вона знадобиться для екологічного моніторингу Чорного моря. Таких суден у нас немає, а вони конче необхідні, аби Україна могла впроваджувати директиви Євросоюзу щодо морського довкілля, які передбачені Угодою про Асоціацію з ЄС.

Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Це програма по стану морських вод - по дослідженні стану морських вод. Програма по аналізу кількості сміття в Чорному морі і по розчиненому ДНК - є такі показники.

Виконуватимуть на "Бельгіці" і проєкти від Євросоюзу - з пошуку плавучого сміття в морях та аналізу стану води й морського дна. Зокрема, і дорогою до нового дому.

Олена Абрамович, кореспондентка: