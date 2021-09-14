Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил свое несогласие с нынешней редакцией законопроекта 5600. Чиновник уверен, что законопроект в том виде, в котором был зарегистрирован, не может быть принят, так как в такой редакции он может нанести урон обычным украинцам.

"Надеюсь, что законопроект будет отличаться от текста, который был зарегистрирован в первом чтении. Там есть правки, которые можно и нужно учесть, чтобы простые люди никак не почувствовали изменения налогообложения этим законопроектом. Без них его не стоит принимать" - завил министр.

Законопроект 5600, который Верховная Рада 1 июля 2021 года поддержала в первом чтении, подвергся шквалу критики со стороны экспертного сообщества. Несмотря на то, что инициаторы законопроекта утверждают его антиолигархическую направленность, эксперты констатируют, что он на самом деле направлен против среднего класса, малого бизнеса и против того, чтоб украинцы становились более обеспеченными.