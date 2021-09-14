Держбюджет, тарифи та гучні урядові відставки. Сьогодні прем'єр зібрав прес-конференцію. Півтори години відповідав на запитання журналістів. Розповів про деталі проєкту головного кошторису на наступний рік. Уже завтра документ ухвалять на засіданні Кабміну і передадуть до парламенту.

Тож за якими параметрами житиме країна наступного року? І як прем'єр оцінює роботу своїх міністрів? Анна Каменєва чула всі відповіді.

Осінній міністропад. Найперше, що цікавить журналістів - імовірні кадрові перестановки в уряді.

Давайте подивимося і побачимо.

Можливі відставки своїх підопічних прем'єр коментує неохоче. Ні прізвищ, ні кількості потенційних кандидатів на виліт не називає.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У мене претензій до кабміну сьогодні - немає. Не помиляється той, хто не працює. звичайно, помилки можуть бути.

А от чого точно не буде - так це підвищення тарифів на газ цієї зими. Це уряд і Нафтогаз гарантують, запевнив прем'єр. А от тарифи на опалення - зона відповідальності місцевої влади. Нині Україна готова до опалювального сезону на 90%.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться і буде лишатися згідно з річного контракту підписаного - 7,96 копійок. Стосовно бюджетної сфери і "Теплокомуенерго" - там "Нафтогазом" запропонована ціна - 7,44.

А от на суттєве підвищення мінімальної зарплати - наступного року очікувати не варто. У проєкті бюджету - закладено шість із половиною тисяч гривень. Щоправда, не для всіх. Медикам обіцяють у рази більше.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Встановлення мінімальної заробітної плати лікарів на рівні 20 тисяч гривень. І середнього медичного персоналу на рівні 13500. Відповідно це закладено в бюджет. Середня зарплата в лікарів буде вищою ніж 22,5 тис. гривень.

Також пропонують п'ять із половиною мільярдів гривень спрямувати на забезпечення житлом ветеранів АТО. Усіх, хто нині в черзі. Що ж до макропоказників, то уряд прогнозує долар - максимум 28 - сімдесят. І планує скоротити дефіцит бюджету з п'яти з половиною відсотків до трьох із половиною. При цьому від позик та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями Кабмін не відмовиться. Уже в суботу в Києві чекають на місію МВФ, яка вирішуватиме, чи надавати черговий транш у 750 млн доларів.

Ми виконали всі умови, всі показники, які були прописані в меморандумі з МВФ Україною виконані. тому ми очікуємо позитивного завершення цієї місії.

Тож сам транш МВФ, як і 600 мільйонів євро кредиту від ЄС, уряд очікує наприкінці осені.