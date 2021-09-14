На Рівненщині умілець змайстрував електрокар [ Редактировать ]
Електрокар своїми руками. Умілець з Рівненщини сам змайстрував мініелектромобіль. Машина триколісна, легка і компактна - ідеальна для поїздок за покупками й на роботу, каже конструктор. А ще на такій автівці можна їздити звичайними дорогами без реєстрації.
Що це за диво сіті-кар - покажуть мої колеги.
Ось така маленька яскрава автівка віднедавна їздить дорогами міста Вараш. Її власноруч змайстрував Андрій Буткевич. Назви своєму творінню ще не придумав.
Робоча назва мініелектромобіль перша версія - МЕМ-01
Андрій Буткевич працює інженером на Рівненській атомній електростанції. З дитинства, розповідає, конструював різні прилади. А тепер - зробив собі машину.
Андрій Буткевич, конструктор:
Я орендую житло там в селі недалечко від міста і виникає потреба з'їздити в маркет на риночок. Знаєте. І от дуже виручає цей транспорт - Скажем так. Сів і поїхав. Люди шоковані були спочатку. Думають, що ж це таке їздить, а зараз трошечки попривикали.
Над мініелектрокаром Андрій працював майже рік. Кузов - із дерева, на даху - сонячні панелі. Показники приладів вивів на невеликий дисплей. Прилаштував і камеру заднього виду. За основу взяв іспанські мініатюрні електромобілі.
Бачте ми не винахідники - ми конструктори, бо ми її сконструювали. Но ідея не наша.
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Зовні цей сіті-кар не надто схожий на автомобіль. У нього лише три невеличких колеса і кермо від велосипеда. А мотор має потужність у дві кінські сили.
Андрій Буткевич, конструктор:
Швидкість приблизно 30-35 кілометрів. Якщо двох - трошки помаліше буде їхати і дальність пробігу невелика, скажемо так, - бо це демоверсія.
У салоні легко розміщуються водій і пасажир. Є навіть багажник. У ньому можна перевозити до ста кілограмів вантажу.
Андрій Буткевич, конструктор:
Якщо дві людини, то один мішечок картоплі невеличкий. А якщо сам їдеш, то можна й два мішка картоплі.
Оскільки авто малопотужне, то, каже конструктор, на ньому можна їздити звичайними дорогами без реєстрації.
В неї ще інерція є. Ще треба привикнути їхати.
Свій мініелектромобіль Андрій називає ідеальним для поїздок містом. Запевняє - це дуже зручно. Припаркуватися можна майже скрізь. Містяни яскравий сіті-кар уже оцінили.
Ігор, житель міста Вараш:
Прикольний. Таке чисто економно для людини. Для міста вообще супер.
Андрій запевняє, що його електрокаром уже активно цікавляться. Навіть надходили пропозиції щодо продажу. Проте він свій перший примірник - віддавати не поспішає. Натомість планує його - удосконалювати.
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