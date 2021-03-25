КНДР впервые за год провела испытания баллистических ракет [ Редактировать ]
Источник: Kyodo News
Северная Корея утром 25 марта провела запуск двух баллистических ракет. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Это первые испытания баллистических ракет в КНДР с марта 2020 года.
Как сообщает Kyodo News, ракеты пролетели около 450 км на высоте до 100 км и упали в Японском море за пределами территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны Японии.
Какого либо ущерба в результате пусков не зафиксировано, радиационный фон в регионе остается в норме. Ракетные испытания были осуществлены в день начала эстафеты олимпийского огня в префектуре Фукусима.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил протест, назвав действия Пхеньяна нарушением резолюции Сове та безопасности ООН и угрозой региональной безопасности. Токио по дипломатическим каналам выразил протест КНДР.
В минувшие выходные КНДР проводила тестовые пуски нескольких ракет малой дальности.
В январе США заявили, что администрация президента Джо Байдена собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс на сдерживание Пхеньяна.
В 2020 году Северная Корея четыре раза проводила испытания баллистических ракет. В 2019 году Пхеньян провел 13 ракетных пусков.
Ранее сообщалось, что КНДР игнорирует все попытки США выйти на связь.
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