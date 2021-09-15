Вантажівка центру координації та контролю потрапила під обстріл на сході [ Редактировать ]
На сході країни ворог обстріляв українську вантажівку спільного центру координації та контролю. Вдарили з артилерії та мінометів. Атакували напередодні близько десятої вечора неподалік Шумів на Донеччині.
У штабі кажуть - автомобіль мав спеціальні розпізнавальні знаки СЦКК. Але незаконні збройні формування цим знехтували.
Загалом, минулої доби було чотири обстріли з боку противника. Один український військовий отримав осколкове поранення. Боєць у задовільному стані. На ворожі атаки українські оборонці відповіли вогнем.
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Стан армійця - задовільний. Загалом у штабі за минулу добу зафіксували одне порушення режиму тиші.
Вояки б'ють по вогневих точках супротивника. При цьому діють вкрай обережно: змінюють бійниці та не затримуються на одному місці довше декількох секунд. Аби не стати здобиччю для ворожих снайперів.
Внаслідок ворожого обстрілу, протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. Атака сталася у неділю 12 вересня - поблизу Верхньоторецького на Донеччині.
Поблизу Пичепилівки ворог бив із заборонених мінометів 120 калібру. Неподалік Нью-Йорка, Катеринівки та Золотого - із гранатометів та стрілецької зброї. Один ворожий обстріл зафіксували і сьогодні - поблизу Зайцевого.
Поблизу Пичепилівки ворог бив із заборонених мінометів 120 калібру. Один ворожий обстріл зафіксували і сьогодні - поблизу Зайцевого.