На сході країни ворог обстріляв українську вантажівку спільного центру координації та контролю. Вдарили з артилерії та мінометів. Атакували напередодні близько десятої вечора неподалік Шумів на Донеччині.

У штабі кажуть - автомобіль мав спеціальні розпізнавальні знаки СЦКК. Але незаконні збройні формування цим знехтували.

Загалом, минулої доби було чотири обстріли з боку противника. Один український військовий отримав осколкове поранення. Боєць у задовільному стані. На ворожі атаки українські оборонці відповіли вогнем.