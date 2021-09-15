За даними Держстату, попервах вартість проїзду в громадському транспорті підвищилася на майже 25 відсотків.

Україна отримає 600 млн євро фіндопомоги від ЄС. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскис. Це другий і останній транш макрофінансових виплат, загальна сума яких складає 1 млрд 200 тис євро. За словами єврокомісара, українська сторона виконала усі політичні умови і сприяла прогресу дійсної програми з МВФ. Тож, гроші повинні надійти до держбюджету вже наприкінці жовтня... Актуальні новини економіки дивіться в огляді Марини Глущенко.

Пальне подорожчає. Мінекономіки підняло граничну ціну на бензин. Тепер за літр треба платити 26 гривень 61 копійку. За дизель доведеться віддавати 22 гривні 32 копійки. Автозаправні станції вже підняли ціни. З урахуванням торговельної надбавки, максимальна вартість бензину становитиме 31гривню 61 копійку, а дизпального - трохи менше як 29,5 гривень за літр.

Зростають і ціни на проїзд у громадському транспорті. За даними Держстату, попервах вартість проїзду в громадському транспорті підвищилася на майже 25 відсотків. Найдорожчі квитки - в Івано-Франківській та Львівській областях. Там ціни підняли з 6 до 10 грн і з 7 до 10 гривень відповідно. Також проїзд до 9,5 гривень здорожчає на Донеччині, та до 8 - на Вінниччині. Найнижчі показники - на Волині, Сумщині та Херсонщині - до 4 грн.

Підвищується ціна і на алкоголь. Мінекономіки підготувало постанову, за якою будуть оновлені мінімальні роздрібні ціни на спиртні напої. Причиною перегляду вартості акцизів стало подорожчання сировини і матеріалів. За словами заступника міністра Сергія Теленик - так виробники зможуть підняти ціни на свою продукцію до "економічно обумовлених", що складе значну конкуренцію нелегальному виробництву.

Українська деревина може офіційно піти на експорт. Про це повідомив голова Держлісагентства Юрій Болоховець. З 2015 року діяла заборона на експорт лісу-кругляка та був ухвалений закон про збереження лісового фонду. Попри мораторій, протягом останніх двох років тільки з Івано-Франківської й Чернівецької областей нелегально було вивезено дерев на 15 млн грн. Це спричинило ряд повеней на Заході країни. Проте, зараз, на думку керівника відомства, українським переробникам варто замислитися над розвитком власного лісо-бізнесу та посиленням конкурентоспроможності.