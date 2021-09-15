Із ворожими обстрілами, але без втрат серед наших військових минула доба на Сході. За даними штабу ООС, противник один раз вдарив по позиціях оборонців біля Новолуганського.

Тим часом, українські сапери розмінували ще декілька гектарів землі. Як на лінії розмежування щодня працюють півтори сотні рятувальників, бачив - наш Руслан Смєщук.

Прифронтова Авдіївка. Чергова вахта рятувальників намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами.

Олександр Павлюк, командувач Операції Об'єднаних сил:

Особовий склад об'єднаних сил крім того, що захищає Україну на передовій, також займається відновленням інфраструктури, допомогає людям, які постраждали.

Олексій Мігрін, начальник Головного управління ДСНС у Донецькій області:

Майже вздовж всієї лінії розмежування працюють 150 рятувальників з 8 областей України в 20 населених пунктах.

Андрій - рятувальник із Херсонщини. Уперше бере участь у таких роботах. І досі не може звикнути до місцевих реалій, де війна та мир перетнулися в одному місці й часі.

Андрій Охналь, рятувальник:

Був неочікуваний контраст. Я не очікував, що будуть чутні взриви, а під час взривів будуть гратися діти і взагалі на них не зважати.

Своєю чергою місцеві жителі радіють та дивуються швидкості, з якою тривають відновлювальні роботи.

Большое спасибо вашим хлопцам, это не люди, а роботы! Роботы! Такую роботу проделать!

Наталія Геннадіївна, місцева жителька:

Я вижу, там на Пушкина поремонтировали, там у соседа поремонтировали, тут у соседа поремонтировали. Пошла написала акт, у меня был, написала заяву - и через три дня - пожалуйте в двор. Быстро все, аккуратно.

Такі роботи на Донеччині тривають із 17-го року. За цей час українські солдати відремонтували понад тисячу будинків, пошкоджені ворожими снарядами.

Олександр Павлюк, командувач Операції Об'єднаних сил: