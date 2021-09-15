Підготовка до опалювального сезону - в авральному режимі! І так майже по всій країні! Тарифи на опалення цього року визначають місцеві органи влади. Тож на місцях спалахують скандали. Про те, що сталося сьогодні в Одесі - дивіться далі.

Децентралізація крокує Україною. І цьогоріч - вперше тарифи на опалення та гарячу воду будуть встановлювати на місцях чиновники. Щоправда, на підставі угод, які комунальні підприємства підпишуть з постачальником газу. Тобто з дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України".

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

На самом деле, корень проблемы лежит именно в "Нафтогазе", корень проблемы как раз в руководстве страны, в Кабинете министров: именно в этом лежит корень проблемы! А они будут говорить теперь, что виноваты местные советы. То есть местный совет либо должен покрыть разницу из местного бюджета, либо поднять тарифы для людей! И получается, что для человека, который не разбирается в этом вопросе - они хотят переложить вину на местный совет, а на самом деле - виновата центральная власть в этом!

Щоб отримати блакитне паливо, "Нафтогаз" надіслав усім регіонам проєкт типової угоди. Але в опозиції переконані: документ вкрай невигідний громадам. По-перше, вкладається відразу на три роки, тобто втрачається можливість змінити постачальника. По-друге, ціна на паливо прив'язується до європейської біржі, що призведе до зростання тарифу. І це лише - кілька прикладів.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

То есть нас загоняют в кабалу, абсолютно не принимая во внимание интересы и возможности горожан и городского совета, нас загоняют в кабалу под «Нафтогаз», и я знаю прекрасно, что из Киева давят, чтобы этот договор был заключен. Но мы занимаем здесь жёсткую принципиальную позицию: мы не будем это поддерживать, наша фракция не будет это поддерживать, и не будет голосовать за заключение этого договора.

На комунальному підприєстві "Теплопостачання міста Одеси" кажуть: намагалися внести зміни у проєкт угоди, але марно - в Києві навіть відповідати не стали. Тож вважають, що треба підписувати договір, щоб не залишитись взагалі без тепла.

Ганна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеси":

У нас вибір, на жаль, без вибору, тому що з першого травня цього року була відмінена постанова, яка покладала на "Нафтогаз" спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу. На сьогодні ми перейшли, як того потребував від нас Міжнародний валютний фонд, до вільного ринку газу.

Одеські опозиціонери голосували проти, але рішення міськрада все ж таки прийняла: угоду з «Нафтогазом» буде підписано. В подальшому її, можливо, вдасться оскаржити в судовому порядку.