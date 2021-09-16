Ліз Трасс стала новим міністром закордонних справ Великобританії [ Редактировать ]
Новим міністром закордонних справ Великої Британії стала Ліз Трасс. Вона змінила на посаді Домініка Рааба. Чиновника називали одним із найвпливовіших міністрів в уряді.
Утім, нещодавно потрапив у скандал - відпочивав на Криті, поки таліби вели наступ в Афганістані. Тепер Домінік Рааб обійматиме посаду міністра юстиції і заступника голови уряду. Крім того, прем'єр Борис Джонсон звільнив ще й міністра кабінету міністрів та очільників міносвіти й житлового будівництва.
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