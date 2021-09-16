Новим міністром закордонних справ Великої Британії стала Ліз Трасс. Вона змінила на посаді Домініка Рааба. Чиновника називали одним із найвпливовіших міністрів в уряді.

Утім, нещодавно потрапив у скандал - відпочивав на Криті, поки таліби вели наступ в Афганістані. Тепер Домінік Рааб обійматиме посаду міністра юстиції і заступника голови уряду. Крім того, прем'єр Борис Джонсон звільнив ще й міністра кабінету міністрів та очільників міносвіти й житлового будівництва.