Загалом, з початку дії режиму припинення вогню від 27 липня минулого року загинули 58 українських захисників.

Із початку вересня внаслідок ворожих обстрілів на Сході країни загинули четверо українських військових, 36 були поранені. На цьому наголосили у місії України при ОБСЄ на засіданні форуму безпекового співробітництва.

Загалом, з початку дії режиму припинення вогню від 27 липня минулого року загинули 58 українських захисників. Ще понад 220 бійців мали поранення. За цей період незаконні збройні формування більш як півтисячі разів застосовували заборонену зброю: артилерію, танки та міномети - йдеться у звіті.