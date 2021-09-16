Вогнеборці Буковини позмагалися у швидкості та витривалості [ Редактировать ]
Найсильнішого рятувальника визначали в Чернівцях. Вогнеборці змагалися в умовах, максимально наближених до ситуацій під час пожеж. Чи впоралися надзвичайники з поставленими завданнями - бачив Іван Сірецький.
75 вогнеборців з усієї Буковини змагаються у швидкості та витривалості. Спочатку їм треба піднятися на висоту четвертого поверху та витягти туди 20-кілограмовий пожежний рукав. А потім швидко спуститися і виштовхати металевий циліндр молотом.
Василь Бабюк, заступник начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Чернівецькій області:
Тут тактики конкретної підготовки нема. Бо тут вид спорту на витривалість. Тому кожна людина готується по-своєму.
Далі завдання не легше: оминувши смугу перешкод, пострілом води влучити в мішень. Та й це ще не кінець - залишається відтягти на 50 метрів дев'яностокілограмовий манекен. Усю дистанцію рятувальники долають лише за 2-3 хвилини. А на фініші буквально падають з ніг.
Юрій Джелеб, учасник змагань "Найсильніший пожежний-рятувальник":
Розказати дуже важко, треба спробувати і відчути. Це коли ти помираєш, і тут починаєш знову дихати. Кожен крок здається вічність.
Поки інші фінішують, Валентин готується до старту. Каже, тренувався перед цим два місяці і тепер хоче перевірити свої здібності.
Валентин Гулєвой, учасник змагань "Найсильніший пожежний-рятувальник":
Лякає, є хвилювання. Але нічого, попробуємо показати успішний результат.
Подібні змагання з початку 90-их надзвичайно популярні в Сполучених Штатах. Останніми роками їх дедалі частіше проводять і в українських містах. У Чернівцях для цього побудували спеціальний майданчик. По всій Україні таких - п'ять.
Василь Бабюк, заступник начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Чернівецькій області:
Тут враховано всі бойові задачі, які рятувальник виконує кожен день. Тому цей вид спорту розвивається в Україні, я вам скажу, швидкими темпами.
Рятувальники кажуть, змагальні вправи максимально наближені до реальних надзвичайних. Але є одна важлива відмінність. Коли рятуєш людей, права на помилку - немає.
Юрій Джелеб, учасник змагань "Найсильніший пожежний-рятувальник":
Схоже, наближене, але не настільки швидко. Ще швидше на роботі. Бо людське життя дорожче, ніж цей манекен.
За підсумками змагань обрали сімох найкращих спорстменів. Вони представлятимуть Буковину на всеукраїнському турнірі "Найсильнійший пожежний-рятувальник".
по теме
Право носити краповий берет із відзнакою виборювали в непростих змаганнях.
Змагання ці стали популярними кілька років тому. У Чернівцях для них навіть облаштували спеціальний стадіон. Там вогнеборці змагалися в умовах, максимально наближених до ситуацій під час пожеж.
Кращих із найкращих нацгвардійців обирали сьогодні у змаганнях на Київщині. Право носити особливий берет із відзнакою виборювали у непростих змаганнях.
Украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей в рамках шестого дня Паралимпиады-2020
Бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) выписали из отделения интенсивной терапии