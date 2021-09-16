COVID-19 в Україні: майже чотири тисячі інфікованих людей за минулу добу

При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.