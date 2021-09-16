COVID-19 в Україні: за добу інфікувались майже шість тисяч людей [ Редактировать ]
П'ять тисяч 744 нових випадків зараження ковідом зафіксували в Україні минулої доби. 101 пацієнт помер. Одужали півтори тисячі людей. Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині і Дніпропетровщині.
До "червоної" зони карантину можуть потрапити деякі регіони України. Зокрема, Чернівецька, Тернопільська, Волинська й Закарпатська області, - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У цих областях динаміка захворюваності на ковід стрімко зростає. Відчутно збільшується завантаженість на медичні установи.
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Кінотеатри, ресторани, торговельні центри й непродовольчі ринки й магазини теж будуть на замку. Звісно, жодних масових гулянь, а громадський транспорт - за спецперепустками.