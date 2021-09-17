В субботу, 18 сентября, на территории Украины объявили штормовое предупреждение. В большинстве регионов пройдут сильные ливни. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеоцентра.

Таким образом, чрезвычайная ситуация будет наблюдаться в Черкасской области, Черниговской области, Сумской области, Полтавской области, Кировоградской области, Одесской области, Николаевской области и Херсонской области.

Отмечается, что в Закарпатской области, Львовской области и Ивано-Франковской области объявили "желтый" уровень опасности в связи с массивными осадками. Также в западной части Украины будут наблюдаться сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 м/с.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

Кроме того, в Украине объявили штормовое предупреждение. В Киеве и Киевскую область накроет сильный ветер, порывы ветра также будут составлять 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

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