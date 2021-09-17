Оціночна місія Міжнародного валютного фонду запрацює в Україні в другій половині вересня, але у віртуальному форматі. Про це заявив директор пресофісу МВФ Джеррі Райс. Загалом зосередяться на питаннях незалежності НБУ, реформах у судовій сфері та відновленні й посиленні антикорупційної структури. Директор пресофісу наголосив, що МВФ налаштований надалі працювати з українською владою щодо виконання домовленостей. Утім, назвати дату наступного траншу для України або щодо можливого продовження програми - поки що не може. Актуальні новини економіки дивіться в огляді від Кирила Воронка.

Вартість газу в Європі знизилася до семисот тридцяти п'яти доларів. Утім, ще напередодні ціна на хабі в Нідерландах сягнула рекордних 970 за тисячу кубометрів. Такі стрибки у вартості не позначаться на українцях - запевняють у Верховній Раді. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, завдяки річним контрактам на постачання газу ціни на "блакитне паливо" не зміняться до травня наступного року, його вартість для українців буде стабільною упродовж усієї зими.

Ціна на електроенергію від постачальника "останньої надії" з першого жовтня зросте вдвічі. Таке рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У четвертому кварталі тариф від "Укргідроенерго" становитиме понад тисячу двісті гривень (1238,17 грн МВт-год (без ПДВ)) за мегават-годину. Натомість у третьому - близько шестисот гривень (613,16 грн МВт-год). "Укргідроенерго" стає постачальником електроенергії "останньої надії", зокрема, у випадках банкрутства, ліквідації попереднього постачальника, а також якщо споживач не встиг обрати нового електропостачальника.

Закон про продаж будинків разом із земельними ділянками чекає на підпис Президента України Володимира Зеленського. Про це свідчать дані в картці документа на сайті парламенту. Власник житлового будинку, крім багатоквартирного, зможе отримати земельну ділянку, якщо вона не належить державі або комунальникам. Закон щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, що на ній розташований, у Раді ухвалили восьмого вересня.

Київські маршрутки почали перевіряти на дотримання нових правил перевезень. Як повідомили у пресслужбі столичної міськадміністрації, інспектори фіксуватимуть дотримання температурного режиму в салонах і наявність усіх необхідних документів у водіїв. Також у маршрутці повинен бути інформаційний плакат із портретом і даними водія. Окрім цього, контролюватимуть шумове й візуальне забруднення всередині автобуса. Перевірять і технічний стан маршрутки, наявність форми у водіїв та пристосованість автобуса для перевезення осіб з інвалідністю. Оглядатимуть маршрутки з постійно включеними нагрудними камерами.