Компанія "Роллс-Ройс" підняла в небо електролітак [ Редактировать ]
Компанія "Роллс-Ройс" уперше тестувала електричний літак.
Випробування відбулися в Британії. Прототип під назвою "Дух інновацій" пробув у небі близько 15 хвилин. Під час наступних польотів інженери компанії збиратимуть відомості про роботу акумуляторів та системи двигунів. "Роллс-Ройс" працює над створенням повністю електричного пасажирського літака для внутрішніх рейсів - разом з найбільшою регіональною авіакомпанією в Скандинавії Widerøe.
За словами розробників, електричне повітряне судно зможе розвивати швидкість до 480 кілометрів на годину. Перші регулярні рейси планують за п'ять років.
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