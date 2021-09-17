Компанія "Роллс-Ройс" уперше тестувала електричний літак.

Випробування відбулися в Британії. Прототип під назвою "Дух інновацій" пробув у небі близько 15 хвилин. Під час наступних польотів інженери компанії збиратимуть відомості про роботу акумуляторів та системи двигунів. "Роллс-Ройс" працює над створенням повністю електричного пасажирського літака для внутрішніх рейсів - разом з найбільшою регіональною авіакомпанією в Скандинавії Widerøe.

За словами розробників, електричне повітряне судно зможе розвивати швидкість до 480 кілометрів на годину. Перші регулярні рейси планують за п'ять років.