У США розробили назальну вакцину проти COVID-19 [ Редактировать ]
Назальну вакцину проти COVID-19 розробили у США в Університеті Г'юстона.
Вчені заявили - вакцинація слизових оболонок може стимулювати імунітет.
Нова розробка значно легша для транспортування, не потребує заморожування чи особливих умов зберігання.
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