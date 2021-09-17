Активісти ГО "Стоп корупція" пройдуть навчання в університеті імені Шевченка [ Редактировать ]
Депутати - антикорупціонери. Громадська організація "Стоп корупція" розпочала навчання для своїх активістів, які стали депутатами місцевих рад, головами ОТГ та посадовцями. Чого навчатимуть - дізнавалися наші кореспонденти.
Лекції, тренінги, семінари, і на все це - два дні. Колишні активісти, а нині - депутати, голови ОТГ та посадовці місцевого самоврядування з`їхалися до Києва на курси. Вчитимуться боротися з корупцією на місцях.
Юрій Козлов, учасник тренінгу, депутат міської ради м. Ізюм:
Нам необходимо еще много знать и учиться, мы оказались в новой среде и оказалось, что там корупционных проявлений еще больше. Потому что именно в той среде большое количество противоправных корупционных действий, которые связаны с выделением денег.
Учасників навчатимуть викорінювати корупцію в органах місцевої влади й створювати сприятливі умови для розвитку місцевого бізнесу.
Роман Бочкала, співзасновник ВГО "Стоп корупції":
Ти маєш розуміти, як працюють державні органи, регуляторна політика, бюрократичний механізм, тому, власне кажучи, це є головною цінністю тренінгу. Наші члени команди - вони навіть коли й при владних повноваженнях, вони не забувають хто вони є, і вони не забувають, що вони є частиною команди. Тому наші члени команди, наші держслужбовці - вони просто тепер мають більше можливостей для боротьби з корупцією. Коли ти в середині процесу тобі вже не треба робити якісь запити, для отримання інформації, ти вже її бачиш, якщо ти хочеш чесно провести якийсь тендер - ти вже бачиш, що тобі заважають це зробити ті корупціонери, які звикли кормитися, для яких ці тендери - кормушка.
Учасники тренінгу вже відвідали Верховну Раду та зустрілися з керівниками департаментів Державної регуляторної служби України. А зараз - слухають лекції в університеті Шевченка.
Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
Університет Шевченка, як лідер української освіти, співпрацює з великою кількістю громадських організацій, і нинішній наш крок також знаменний, ГО "Стоп корупція" має великий вже досвід тренінгів, акцій прямої дії й ми хочемо, щоби на нашій базі, для наших студентів, викладачів відбувались такі тренінги, і щоб була така взаємодія з тим, щоб ми будували справжню європейську державу - Україну.
У програмі навчання - тренінги з професорами та докторами університету, експертами громадських організацій, тренерами з регуляторної політики та адвокації. Після завершення інтенсиву всі отримають сертифікати про навчання.
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