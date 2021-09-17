МОЗ: вакцини Модерна та Пфайзер можно комбінувати [ Редактировать ]
І в Мінохорони здоров'я дозволили вакцинні вільності.
Дали добро на комбінування препаратів. Тобто - перша доза може бути однією вакциною, а друга - іншою. Щоправда, змішувати можна лише Модерну та Пфайзер. Їхня комбінація не впливає на ефективність і є цілком безпечною, кажуть у МОЗі. Причому, яка з вакцин буде першою, а яка другою - значення не має.
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"У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Pfizer і навпаки", - йдеться в повідомленні МОЗу.
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