І в Мінохорони здоров'я дозволили вакцинні вільності.

Дали добро на комбінування препаратів. Тобто - перша доза може бути однією вакциною, а друга - іншою. Щоправда, змішувати можна лише Модерну та Пфайзер. Їхня комбінація не впливає на ефективність і є цілком безпечною, кажуть у МОЗі. Причому, яка з вакцин буде першою, а яка другою - значення не має.