Ковідні показники стабільно зростають! В Україні за минулу добу - більше ніж шість із половиною тисяч нових інфікувань.

При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.