COVID-19 в Україні: більше ніж шість з половиною тисяч нових інфікувань [ Редактировать ]
Ковідні показники стабільно зростають! В Україні за минулу добу - більше ніж шість із половиною тисяч нових інфікувань.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.
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При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.
Варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.
Ковідна картина далі гіршає. Кількість нових інфікувань росте чи не в геометричній прогресії. Тож уперше з травня, майже шість тисяч українців отримали позитивні тести на коронавірус.