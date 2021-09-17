Венеційська комісія аналізує українську ініціативу боротьби з олігархатом [ Редактировать ]
І ще раз про законопроєкт, у якому Радбез... є каменем спотикання. Про деолігархізацію. У документі пропонують, аби саме РНБО визначала, хто є олігархом - і це викликає суперечки. Та попри це сьогодні профільний комітет парламенту проаналізував законопроєкт. З тисячі двохсот поправок залишили лише 13.
Крім того, комітет пропонує депутатам розглядати документ за новою спецпроцедурою. Суть її проста: не дати нардепам правити документ після винесення до зали голосувань. Частина парламентаріїв уже поскаржилась на грубе порушення регламенту.
Нагадаю, українську ініціативу боротьби з олігархатом нині аналізує Венеційська комісія. Туди законопроєкт надіслали після критики омбудсмена Людмили Денісової та кількох фракцій. Утім, у монобільшості вже заявили - критика аж ніяк не скасує ухвалення закону про деолігархізацію!
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