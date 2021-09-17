Кількість аварій на українських дорогах зростає [ Редактировать ]
Аварій на українських дорогах лише за рік побільшало на 20 відсотків. Винні в цьому і водії, і перехожі. Одні перевищують швидкість, а інші дивляться в телефони, а не під ноги. Як у в Кропивницькому дисциплінують учасників руху? Бачила - Олена Бринза.
Щороку кількість ДТП в Україні тільки зростає. Цьогоріч - уже на 20 відсотків, відзвітували в МВС. Більшає й випадків, коли люди потрапляють під колеса просто на пішохідних переходах.
Приміром, у Кропивницькому цього літа автівка, за кермом якої був пенсіонер, на швидкості збила жінку.
Яніна Ликова, речниця Управління патрульної поліції в Кіровоградській області:
Від початку цього року у місті Кропивницькому за участі пішоходів сталося 58 дорожньо-транспортних пригод, у яких 55 осіб травмовано й одна особа загинула.
Через подібні резонансні дорожньо-транспортні пригоди жителі Кропивницького переходять дорогу з острахом.
Катерина Турецька, жителька Кропивницького:
Небезпечно і це факт, і треба більше якихось знаків ставити, щоб і дітки це бачили, тому що в першу чергу це діти, вони не завжди уважні такі, зараз багато гаджетів, відволікаються на них.
Марина Верем'єва, жителька Кропивницького:
Завжди треба дивитися по сторонах, навіть якщо зелений нам світить свєт, то надо всегда обережно себе вести
Це жваве перехрестя на вулиці Євгена Тельнова у Кропивницькому. Аби змусити пішоходів бути пильнішими, поліцейські наносять попереджувальні написи на асфальті.
Ольга Варіченко, старший інспектор Управління патрульної поліції в Кіровоградській області:
Це трафарети інформаційно - попереджувального характеру такі як зніми навушники, перекоти велосипед через пішохідний перехід, візьми дитину за руку, вони спрямовані це зниження дорожньо-транспортного травматизму за участі пішоходів. добрі всі методи, коли вони ідуть в сукупності.
У поліції наголошують: пішохідний перехід може бути оснащений усіма чинними засобами й все одно залишатися небезпечним. Бо головні причини таких ДТП - неуважність та порушення правил дорожнього руху.
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