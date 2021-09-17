Десяткам українських вишів скоротили фінансування. Хоча ці гроші мали йти, зокрема, й на зарплати викладачам. Як тепер виживатимуть вищі навчальні заклади? і як таку ситуацію пояснюють у Міносвіти? Далі.

Скандал спалахнув після заяви Ради ректорів Вишів Одеської області. Виявилося: десятьом закладам - Міносвіти зменшило фінансування більш як на сто мільйонів гривень. Хоча ці гроші мали піти на сплату комуналки та зарплати викладачам.

Тобто на День знань сотні викладачів Одещини мають бути раптово звільнені, що може привести до соціального вибуху, а також вноситься безлад в організацію освітнього процесу.

Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи:

Тобто це означає, що не зважаючи на реляції уряду про те, що у них перевиконання надходжень до бюджету означає, що дефіцит прихований десь є і тому у нас вникають проблеми з тим, що починають скорочувати якраз фінансування вузів.

І така ситуація не лише в Одеській області, а по всій країні! У Міносвіти пояснюють: фінансування зменшили через показники якості освіти в цих вишах. Зокрема, йдеться про кількість студентів та їхній контингент. І дивуються: чому для адміністрації закладів це стало несподіванкою.

Олег Шаров, гендиректор Директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України:

У Двадцятому році, а чесно кажучи, і взагалі останні роки - стало приходити значно менше гарних вступників Якщо в певних закладах таких людей стає все менше і менше, мені здається, є над чим задуматись як керівництву, так і науково-педагогічним працівникам цих університетів.

Та в Одеській міськраді згадують нещодавні слова міністра освіти про те, що кількість Вишів потрібно вдвічі скоротити. І про те, що на таку оптимізацію Світовий банк готовий виділити двісті мільйонів доларів.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

То есть о чем это говорит: что международные организации финансовые, что руководство нашей страны абсолютно не заинтересовано в том, чтобы у нас было большое число вузов, в том, чтобы у нас было большое число людей, получивших высшее образование А ведь мы же должны быть заинтересованы, чтоб у нас было как можно больше высококвалифицированных кадров в нашей стране.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

С одной стороны нас зажимают по цене газа, с другой стороны - продают нашу землю, с третьей стороны - уменьшают количество людей, способных что-то в этой стране сделать, вымывают людей за границу и то же самое происходит с людьми, которые получают высшее образование. Я считаю, что такая политика имеет Деструктивное влияние на наше государство в целом! Потому что Не Может государство существовать без умных образованных людей!

За останньою інформацією, в Міносвіти відреагували на звернення одеських ректорів та пообіцяли знайти гроші в резервному фонді. Та коли й скільки - поки що невідомо.