Неймовірна спека, яку змінюють - потужні зливи та повені. Це - європейські кліматичні реалії. Цього тижня стихія вдарила по південній Франції.

Там лило так, що за лічені хвилини вулиці й дороги перетворилися на річки, а поля - на озера. Рятувальники терміново евакуйовували мешканців. Та все ж дев'ятеро людей - загинули. Влада підраховує збитки - вода пошкодила будинки та зруйнувала інфраструктуру. І це вже друга повінь у Франції за місяць.

А до того, країна потерпала від екстремальної спеки, яка спровокувала лісові пожежі. І цей рік можна сміливо назвати роком природних катаклізмів. Від ударів стихії потерпали Сполучені Штати, Канада, Іспанія, Німеччина, Китай.