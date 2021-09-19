В Чугуеве Харьковской области загорелась школа. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре в средней школы №2 по адресу ул. Гвардейская, 43, спасатели получили в 19:28. На месте происшествия работают 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

Огнем охвачена площадь около 500 кв.м. Горят деревянные конструкции крыши и перекрытия спортзала, а также частично двухэтажное здание школы.

В 22:02 пожар локализовали, сейчас идет его ликвидация. Есть ли пострадавшие в результате пожара - выясняется.

Напомним, что в TikTok запустили новый челлендж - подростки громят школы.