В Чугуеве под Харьковом горит школа (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Чугуеве Харьковской области загорелась школа. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре в средней школы №2 по адресу ул. Гвардейская, 43, спасатели получили в 19:28. На месте происшествия работают 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.
Огнем охвачена площадь около 500 кв.м. Горят деревянные конструкции крыши и перекрытия спортзала, а также частично двухэтажное здание школы.
В 22:02 пожар локализовали, сейчас идет его ликвидация. Есть ли пострадавшие в результате пожара - выясняется.
Напомним, что в TikTok запустили новый челлендж - подростки громят школы.
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