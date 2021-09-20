Війна на Сході: ворожий безпілотник знову пролетів над Луганщиною

За таких умов певної деєскалації, вояки на передових позиціях у постійній готовності, адже прилетіти може у будь-яку хвилину. Найкраще про це знають ті, хто на фронті із 14-го, і пройшов всі кола того пекла. Вони - справжня еліта українського війська.