На Канарському острові Ла-Пальма прокинувся вулкан. Гора викинула стовп густого сірого диму, у повітря полетіли бризки лави й каміння. З довколишніх поселень евакуювали кілька десятків людей. На допомогу селянам спорядили армію. Готуються і до ширшої евакуації. Востаннє цей вулкан вивергався 40 років тому.

Мені дуже страшно. Нас попереджали про виверження, але ми не чекали його. Усю ніч, а потім вранці були землетруси. Мені довелося тримати телевізор, щоб не впав. Ми закрили наш бізнес в Ла-Манчі, пішли обідати й тоді вулкан вибухнув. Я повернулася додому, все вимкнула, забрала собаку, папугу і поїхала геть.