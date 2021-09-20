На Канарському острові прокинувся вулкан: евакуювали кілька десятків людей [ Редактировать ]
На Канарському острові Ла-Пальма прокинувся вулкан. Гора викинула стовп густого сірого диму, у повітря полетіли бризки лави й каміння. З довколишніх поселень евакуювали кілька десятків людей. На допомогу селянам спорядили армію. Готуються і до ширшої евакуації. Востаннє цей вулкан вивергався 40 років тому.
Мені дуже страшно. Нас попереджали про виверження, але ми не чекали його. Усю ніч, а потім вранці були землетруси. Мені довелося тримати телевізор, щоб не впав. Ми закрили наш бізнес в Ла-Манчі, пішли обідати й тоді вулкан вибухнув. Я повернулася додому, все вимкнула, забрала собаку, папугу і поїхала геть.
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На видеозаписях с места природной катастрофы можно увидеть лаву, пепел и камни, которые вулкан выбрасывает в воздух. Один поток лавы спускался по склону к ближайшим домам
Гора викидає дим, вогонь і потоки лави. Довкола вулкана населених пунктів немає, тож небезпеки виверження не становить.
Швидкість вітру сягає 150-ти кілометрів на годину.
Мексику сколихнув землетрус магнітудою 7 і 1. Епіцентр був поблизу курортного міста Акапулько, але відчули поштовхи і в столиці.