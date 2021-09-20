"Прорив" у Миколаєві: каналізаційний колектор залив нечистотами вулиці [ Редактировать ]
У Миколаєві через рясні дощі прорвало каналізаційний колектор. Нечистоти залили кілька вулиць і десятки дворів.
Люди скаржилися, що через потоки бруду й нестерпний сморід не можуть вийти на вулицю. Тому викликали аварійку. Але бригада виїжджати відмовлялась, доки жителі затоплених вулиць не підняли на ноги місцевих чиновників.
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