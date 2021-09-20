В Україні прикордонники виявили під ваговозом нелегала-афганця [ Редактировать ]
Українські прикордонники під ваговозом, на запасному колесі виявили юного нелегала.
У пункт пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, транзитом із Туреччини до Латвії прибула вантажівка. Під її причепом виявили іноземця. З'ясувалося, це 16-річний афганець. У такий спосіб він їхав уже третю добу, щоб добратися в ЄС. Водій авто – українець. Каже, про пасажира не знав.
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