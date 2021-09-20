У такий спосіб він їхав уже третю добу, щоб добратися в ЄС.

Українські прикордонники під ваговозом, на запасному колесі виявили юного нелегала.

У пункт пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, транзитом із Туреччини до Латвії прибула вантажівка. Під її причепом виявили іноземця. З'ясувалося, це 16-річний афганець. У такий спосіб він їхав уже третю добу, щоб добратися в ЄС. Водій авто – українець. Каже, про пасажира не знав.