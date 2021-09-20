Захисники прав тварин масово виступають проти кориди [ Редактировать ]
У Мадриді сотні людей виступили проти кориди. Захисники прав тварин оточили арену Лас-Вентас, де влаштовують традиційні змагання з биками. Мітингарі обурені тим, що в 21 столітті досі живе такий жорстокий звичай.
І вимагають посилити законодавство, яке регулює правила поведінки з тваринами, та зокрема - кориду. Учасники протесту стверджують: в іспанському суспільстві нині більше противників мистецтва тореадорів, аніж його шанувальників.
Лаура Дуарте, захисниця прав тварин:
Немає жодних підстав для виправдання кориди. Биків, яких розводять для цих змагань, розводять з єдиною метою - убити. Тобто це тварини, які від початку приречені на страшну смерть. Є багато громадських коштів, які можна спрямувати на їхнє утримання. І ми не можемо виправдовувати криваву справу, що ганьбить імідж нашої країни.
по теме
Після забігу на биків чекає корида. Останні роки дедалі більше іспанців не схвалює шоу, яке закінчується вбивством тварин.
Капібари - знову атакують! В аргентинському Буенос-Айресі цих гризунів дедалі більшає.
Хто та завдяки яким досягненням цьогоріч потрапив до списку рекордсменів - дивіться у сюжеті.
Плато біля підніжжя гори Цінцар на заході Боснії. 30 років тому тут уперше почали з'являтися дикі коні. Нині табун налічує близько тисячі особин.
Гігантська тварина завдовжки три метри гріється на камінні, купається біля берега і приймає грязьові ванни. Таке видовище місцеві жителі востаннє спостерігали чверть століття тому.