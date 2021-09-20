В Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате инцидента несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Стрельба произошла в одном из корпусов Пермского государственного университета.

"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о шести пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время стрельбы погибли пять человек. Сообщается, что стрельбу устроил 18-летний парень.

На место происшествия выехали правоохранители.

Читайте также, в Сумской области на территории поселка городского типа Николаевка легковой автомобиль, в котором находились 4 человека, среди которых маленькие дети, столкнулся с грузовиком. Водитель, а также пассажиры автомобиля, возрастом 12-ти, 10-ти и 4 лет получили травмы.

Кроме того, на левом берегу столицы группа злоумышленников напала на автомобиль, расстреляв его. одного из злоумышленников удалось арестовать на территории города Кременчуг, где для его поимки было задействовано спецподразделение "КОРД".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.