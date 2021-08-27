На левом берегу столицы группа злоумышленников напала на автомобиль, расстреляв его. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Происшествие случилось на улице Дьяченко. Группа преступников открыла огонь по автомобилю Volkswagen Golf. После завершения обстрела они крылись на иномарке. По прибытию на место инцидента сотрудники полиции обнаружили пули и гильзы. Транспортное средство Skoda, принадлежавшее бандитам "засветилось" на камерах наблюдения системы "Безопасный город", благодаря чему был вычислен путь движения автомобиля.

Отмечается, что Известно, что одного из злоумышленников удалось арестовать на территории города Кременчуг, где для его поимки было задействовано спецподразделение "КОРД". У 45-летнего фигуранта изъяли вещественные доказательства и отправили на экспертизу. В настоящее время было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также, в Полтавской области на трассе Киев-Харьков обнаружили расстрелянный автомобиль. В салоне выявили тело мужчины, по предварительно информации, погибший уроженец Донецкой области, 1985 года рождения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.