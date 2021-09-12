В Сумской области на территории поселка городского типа Николаевка легковой автомобиль, в котором находились 4 человека, среди которых маленькие дети, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

32-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2109, допустил выезд на полосу встречного движения без включенных фар, в результате чего произошло столкновение с грузовым транспортным средством MAN, таким образом, оба автомобиля получили значительные повреждения.

Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ 2109, под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН. Оба авто получили значительные механические повреждения.

Отмечается, что водитель, а также пассажиры автомобиля, возрастом 12-ти, 10-ти и 4 лет получили травмы различной степени тяжести. Их всех было принято решение госпитализировать. В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство.

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Кроме того, в Киевской области на трассе "Кагарлык-Сущаны", которая находится в Обуховском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погибла пассажирка автомобиля. Авария произошла около населенного пункта Мировка.

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