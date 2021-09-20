5 октября официально выходит Windows 11 – следующая операционная система от Microsoft.

Пользователи до последнего надеялись, что Microsoft откажется от жестких минимальных требований к этой ОС, но тщетно – присутствие модуля TPM 2.0 остается обязательным. Причем не только на компьютере. Microsoft заявляет, что модуль безопасности также будет необходим для запуска виртуальных машин.

Техногигант из Редмонда попытался объяснить простыми словами в Twitter, зачем пользователям нужен TPM 2.0 для запуска последней операционной системы.

Ummmm…. yeah.... we need to talk to you about TPM 2.0 and Windows 11.



Read the memo: https://t.co/kI80YOGrEh pic.twitter.com/FvGNDIreZQ — Microsoft Support (@MicrosoftHelps) September 8, 2021

Помимо упоминания о том, что Windows 11 требует TPM для функций, связанных с безопасностью, в меморандуме сообщается, что многие относительно свежие компьютеры и ноутбуки уже обладают встроенным модулем TPM 2.0, но он по умолчанию отключен.

Кроме того, Microsoft написали инструкции о том, как включить эту функцию, войдя в настройку UEFI BIOS и найдя такие ярлыки, как: Security Device, Security Device Support, TPM State, AMD fTPM switch, PSP fTPM, Intel PTT, или Intel Platform Trust Technology.

Более того, в некоторых процессорах есть встроенные TPM. Это означает, что пользователи смогут запустить Windows 11, даже если на материнской плате нет этого модуля. Список поддерживаемых процессоров Intel и AMD.

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Кроме того, требование к модулю безопасности было расширено. На виртуальных машинах отныне тоже должен быть включен TPM 2.0 после обновления Windows 11 Insider Preview до сборки 22458.

Поскольку до выпуска Windows 11 осталось немногим больше двух недель, стало очевидно, что Microsoft не откажется от спорных системных требований, и, возможно, на это есть веская причина.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как пользователи Windows 11 разгневали Microsoft. Также ранее были названы главные недостатки Windows 11.

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