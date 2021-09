5 октября официально выходит Windows 11 – следующая операционная система от Microsoft.

Пользователи до последнего надеялись, что Microsoft откажется от жестких минимальных требований к этой ОС, но тщетно – присутствие модуля TPM 2.0 остается обязательным. Причем не только на компьютере. Microsoft заявляет, что модуль безопасности также будет необходим для запуска виртуальных машин.

Техногигант из Редмонда попытался объяснить простыми словами в Twitter, зачем пользователям нужен TPM 2.0 для запуска последней операционной системы.

Ummmm…. yeah.... we need to talk to you about TPM 2.0 and Windows 11.



Read the memo: https://t.co/kI80YOGrEh pic.twitter.com/FvGNDIreZQ