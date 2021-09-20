Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. Ее внучка принцесса Беатриса Йоркская родила девочку. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

В браке с принцем Филиппом у Елизаветы II родилось четверо детей:

Чарльз, принц Уэльский (1948);

принцесса Анна (1950);

принц Эндрю, герцог Йоркский (1960);

принц Эдвард (1964).

Принцесса Беатриса, дочь принца Эндрю, родила девочку от своего мужа, 37-летнего итальянского дворянина Эдоардо Мапелли-Моцци. Малышка появилась на свет в субботу, 18 сентября, в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. Вес ребенка - 2,77 кг. Девочка является десятой в очереди на трон.

Принцесса Беатрис Йоркская с мужем

В 11-й раз Елизавета II стала прабабушкой 4 июня, когда у ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочь Лилибет Диана. Принц Гарри и его супруга стали родителями во второй раз, они уже воспитывают сына Арчи.

Чуть раньше, 21 марта, внучка британской королевы, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл, которая замужем за бывшим игроком сборной Англии по регби Майком Тиндаллом, родила сына Лукаса Филипа, ставшего десятым правнуком королевы.

Напомним, что Елизавета II призналась, когда отречется от престола.