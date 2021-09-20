Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прилетел в столицу Афганистана Кабул на переговоры с руководством террористической организации "Талибан". Об этом сообщает портал TOLOnews.

Основной темой встречи станет проблема прекращения помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка, а также возможности ее возобновления.

Защита здоровья афганского народа является первоочередной задачей для ВОЗ. Мы посетим медицинские учреждения, встретимся с офисом ВОЗ в Афганистане, персоналом, медицинскими работниками и руководством Талибана касательно этих жизненно важных вопросов.

Отмечается, что организация "Талибан" захватила власть в стране после бегства официального президента Афганистана Хамида Карзая.

Читайте также, в Женеве под эгидой ООН прошла конференция стран-доноров по Афганистану с целью собрать 606 млн долларов помощи, необходимых для поддержания гуманитарных программ. В итоге объем обещанной помощи превысил миллиард долларов.

Кроме того, талибы пригласили на инаугурацию нового правительства Афганистана представителей шести стран. Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид, назначенный замминистра культуры и информации, заявил, что назвать временное правительство инклюзивным сложно.

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