У компанії "Файзер" заявили про ефективність і безпечність вакцини для дітей віком від 5 до 11 років. Під час дослідження малечу імунізували не повною дозою препарату, а лише третиною.

І вже після другого щеплення в них виробилося стільки ж антитіл, як і в дорослих. Серед побічних реакцій - біль у руці, лихоманка, головний біль. Однак усі реакції були тимчасовими. Через це "Файзер" планує подати запит до регуляторів США, Великої Британії та ЄС на використання їхнього препарату для дітей.